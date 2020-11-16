Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar - Son Dakika

Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar

16.11.2020 10:31
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar, System.String[]

- Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar Elazığ'da devlet koruması altında kalan çocuklardan Miraç Türkiye şampiyonu olurken, diğer sporcularda önemli başarılar elde etti Elazığ'da, bakım ve koruma altında kalan çocuklar satrançla hem hayata yeni hamle atmayı öğreniyor, hem de...

- Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar

Elazığ'da devlet koruması altında kalan çocuklardan Miraç Türkiye şampiyonu olurken, diğer sporcularda önemli başarılar elde etti

ELAZIĞ - Elazığ'da, bakım ve koruma altında kalan çocuklar satrançla hem hayata yeni hamle atmayı öğreniyor, hem de birçok başarıya imza atıyor. Bu kapsamda düzenlenen ve 480 sporcunun katıldığı satranç turnuvasında 12 yaşında Miraç rakiplerini tek tek yenerek Türkiye şampiyonu oldu, diğer sporcularda önemli başarılar elde etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde bakım ve koruma altındaki çocuklar, satranç oynayarak hem hayatlarına yeni arkadaşlar sokuyor, hem de önemli başarı elde ediyor. Bu kapsamda haftanın belirli günlerinde satranç eğitimi alan çocuklar, Elazığ ve Türkiye geneli yapılan yarışma ve turnuvalara katılarak çok sayıda kupa ve madalya kazanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu pandemi nedeniyle bu sene online satranç turnuvası düzenlendi. 480 sporcunun katılım gösterdiği satranç turnuvasında koruma altında olan 12 yaşındaki Miraç, kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Yaptığı 9 maçta da rakiplerine şans tanımayan Miraç, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek arkadaşlarının ve kurumunun göğsünü bir kez daha kabarttı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç de, şampiyon olan Miraç Melih Topuz ve kendi yaş kategorisinde derece alan diğer sporcular ile Satranç Eğitmenleri Oğuzhan Deniz'i makamında ağırladı. Burada sporcu ile hocalarını tek tek tebrik eden Kenç, kupa ve madalyalarını teslim ederek çeşitli hediyeler verdi.

"Eski bir sporcu olarak onur duydum"

Çocuklara sosyal ve sportif aktiviteleri sürekli teşvik edeceklerini ve daha çok başarı getireceklerine inandıklarını belirten İl Müdürü Suat Kenç," Online satranç turnuvasında ilimiz bünyesinde devlet koruması altında olan kıymetli çocuklarımızdan Miraç Melih Topuz Türkiye birincisi olarak gerçekten bizleri gururlandırdı, derslerinde de başarılı bir evladımızdır. Aynı zamanda Eren Güner de Türkiye üçüncüsü olarak ilimize güzel bir şekilde temsil etmişlerdir ve sevgili kızımız Şevval Çoku'da Elazığ'da ikinci olarak satranç turnuvasında kurumumuzu temsil etmişlerdir. Çocuklarımızı başarılarından dolayı şahsım ve bakanlığım adına tebriklerimi sunarken bundan sonraki süreçte de başarılarının devamını diliyorum. Eski bir sporcu olarak onur duydum. Kendim de uzun yıllar profesyonel futbol oynadım. Beni bir daha eski günlerime götürdüler. Hem derslerinde hem de sosyal aktivitelerinde böyle başarılı olan çocuklarımız aynı zamanda diğer çocuklara da örnek oluyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte hem ders hem de sosyal sportif aktivitelerini teşvik edeceğiz ve daha nice başarılı çocuklarımız bu kurumun bünyesinde çıkacaktır" dedi.

"Satrancın çok olumlu etkilerini gördük"

Satrancın çocuklar üzerin olumlu etkilerini gördüklerini ve akabinde hem ders hem de sportif başarıların geldiğini ifade eden kurum görevlilerinden ve aynı zamanda çocukların satranç eğitmeni Oğuzhan Deniz, " Miraç Melih Topuz ve Şevval ile eğitimlerimiz 2 yıl oldu, Eren Güner'le de 1,5 yıldır satranç oynuyoruz, eğitim veriyoruz. Bunun dışında da farklı çocuklarımız var onlarla beraber çalışıyoruz. Satrancın çocukların üzerinde çok olumlu etkilerini gördük. Hem derslerinde hem analitik düşünme yeteneklerinde hem de davranışlarında çok olumlu etkileri oldu. Bu yıl da pandemi nedeniyle Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü satranç turnuvası online yapıldı. Çocuklarımız da çok güzel bir başarı gösterdiler. Miraç, 7-12 yaş kategori arasında 480 sporcu arasında yarıştı, Türkiye şampiyonu oldu. Eren Güner'de Türkiye üçüncüsü olarak Elazığ'ı üst sıralara taşıyarak bizi gururlandırdı. Tekrardan tebrik ediyoruz. Bütün çocuklarımızı da satranç oynamaya teşvik ediyoruz. Final turnuvası 3 Kasım'da sonuçlandı ve 9 tur üzerinden yapıldı. Miraç, bütün maçlarını alarak Türkiye şampiyonu oldu"ifadelerini kullandı.

"Satranç sayesinde büyük bir ailem oldu"

Satrançta Türkiye birincisi olarak büyük başarı elde eden Miraç Melih Topuz ise " Satrancı o dönemde Çocuk Evleri Sitesi'nde Oğuzhan hoca sayesinde öğrendim. Satranç sayesinde büyük bir ailem oldu. Ayrıca satrancın bana bir çok faydası oldu, bu sayede derslerimde başarılı oldum. Mesela çok büyük bir ailem oldu. Bir çok turnuvaya girdim ve iyi derecelerim oldu. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Satranç Federasyonun düzenlediği turnuvada 7-12 yaş arası kategoride 9'da 9 yaparak Türkiye şampiyonu oldum. Pandemi nedeniyle turnuva online yapıldı. Destekleri için Çocuk Hakları İl Koordinatörüne, İl Müdürümüze ve bana emek veren bütün hocalarıma ve Çaturanga Satranç Kulübüne çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar
Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar

Türkiye, Elazığ, Çocuk, Miraç, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Satrançla hayata yeni hamle atmayı öğreniyorlar - Son Dakika


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