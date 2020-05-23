Satrançta 81 şehir, 81 şampiyon - Son Dakika

Satrançta 81 şehir, 81 şampiyon

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için 81 ilde düzenlenen online turnuvada şampiyon olan 81 sporcu belli oldu.

Satrançta 81 şehir, 81 şampiyon, System.String[]
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için 81 ilde düzenlenen online turnuvada şampiyon olan 81 sporcu belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye'nin en büyük online satranç turnuvası, Türkiye gündemine damga şampiyonalardan biri olurken, her yaş grubundan sporcular şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti. Koronavirüs salgını sürecinde 7 yaşından 70 yaşına herkesi eşit koşullarda buluşturan dijital müsabakalar nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 81 ilden 5 bin 548 lisanslı satranç sporcusunun katılımıyla gerçekleşen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası"  katılım rekoru kırdı. 19 Mayıs ruhunun yansıdığı mücadelede 81 şehirden 81 şampiyon çıktı. Turnuvada dereceye giren toplam 684 sporcu madalya almaya hak kazandı.

DİJİTAL DÜNYADA MÜTHİŞ MÜCADELE

Açılış töreninin dijital platform üzerinde gerçekleştirildiği turnuvada, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış hamlesini yaparak, tüm sporculara başarılar diledi. Turnuvanın açılış konuşmasını ise Samsun Valisi Osman Kaymak yaptı. Bir milyona yaklaşan lisanslı satranç sporcu sayısı ile dikkat çeken TSF Başkanı Gülkız Tulay da açılış konuşmasında, satrancın birleştiren gücünü vurguladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da kapsayan Gençlik Haftası'nda, "Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda satranç rüzgarı estirdiklerini" dile getiren Tulay, "Pandemi süresini hem sağlığımız korumak için mücadele ettik hem de satrançla birbirimize güç verdik. Bu sürece en hızlı adapte olan spor dalı olmaktan, böyle bir aileye sahip olmaktan çok mutluyum. Şu an bizler evlerimizdeyiz ama en kısa zamanda turnuva salonlarına dönmeyi ve mücadele ruhunu salonlarda yaşamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Samsun'dan başlayan bu anlamlı mücadele ile de gerçekleştirdiğimiz büyük turnuvaların ruhunu dijital dünyaya taşıdık. Biz her yerde her koşulda büyüyerek, güçlenerek yürüyoruz" dedi.

Açılış hamlesinin Samsun'dan yapıldığı ve tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılan turnuvanın en genç sporcusundan en yaşlı sporcusuna, Atatürk'ün Samsun'dan sonra ayak bastığı, milli mücadelede rolleriyle tarihte yerini alan Samsun'dan Erzurum'a, Sivas'tan Amasya'ya ve Ankara'ya turnuvanın şampiyonları duygularını paylaştı.

6,5 YAŞINDA EN GENÇ SPORCU HAMZA AYDOĞAN: SATRANÇ SPORUNU ÇOK SEVİYORUM

Katılımda yaş sınırının olmadığı ve 7'den 70'e her sporcunun bayram coşkusunu bir arada yaşadığı "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası'nda" en küçük yarışmacı Diyarbakır'dan 2013 doğumlu 6.5 yaşında Hamza Aydoğan oldu. Satranç sporunu çok sevdiğini söyleyen Hamza Aydoğan, "Turnuvanın 6,5 yaşında en genç sporcusu olmak beni çok mutlu etti. 5 binin üzerinde sporcunun katıldığı bu turnuvada yarışmak çok heyecan verici. Böyle bir heyecana ortak ettiği için TSF'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TURNUVANIN EN YAŞLI KATILIMCISI ALKAN: YAŞLI VEYA GENÇ OLMAK SATRANÇTA EŞİTLİĞİ BOZMAZ

"Satrançta birçok şey gibi yaşın da bir belirleyici bir önemi yok" diyen 70 yaşındaki turnuvanın en yaşlı katılımcısı Ankara'dan 1950 doğumlu Şükrü Alkan ise şu ifadeleri kullandı:

"50 yıldır satrançla ilgileniyorum. İnternette oynamaya çalışıyorum. Yaşlı veya genç olmak satranç sporunda eşitliği bozmaz. Aynı yerde, aynı amaçla ve aynı heyecanla buluşabiliyorsunuz. Önemli olan reflekslerin yerinde olması. Pandemi sürecinde yapabileceğim çok şey yok. Yaşımda olduğu için üretkenlik açısından satranç ile uğraşıyorum. Benim gibi 70 yaş civarında bir sürü insan var ve onların da bu spora dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Ben hala hatalar, yanlış hamleler yapıyorum ve ders alarak ilerlemeye çalışıyorum. Satranç, sonsuz bir spor ve güzelliği de burada. Dünyada güzellikler var. Her şeye zaman ayırmalıyız. Satranç, her yaşta zevk alabileceğiniz nadide bir spor branşı."

SAMSUN ŞAMPİYONU 16 YAŞINDAKİ ÖMER ŞAKA: HER ŞARTTA SATRANÇ SPORUNU YAPABİLMEK ÇOK GÜZEL

Yaş gruplarında dereceleri olan, Türkiye'nin birçok ilinde turnuvalara katılan ve son olarak Samsun Yıldızlar Şampiyonu olan Samsun Şampiyonu 16 yaşındaki Ömer Şaka duygularını şöyle anlattı: "Mustafa Kemal Atatürk, Samsun ilimizde milli mücadeleyi çok zor şartlar altında başlattı. TSF'nin düzenlediği bu anlamlı online turnuvada da Samsun'dan başlatılarak Türkiye'ye dalga dalga yayılması hepimiz için çok önemliydi. Benim için bu turnuvada yer almak çok güzel bir duygu oldu. Satrancın benim hayatımda önemli bir yeri var ve zamanımı verimli değerlendirmek için en sevdiğim hobim. 19 Mayıs Turnuvasının online olması ve her şartta, her yerde, her koşulda satranç sporunu yapabilmek çok güzel."

AMASYA ŞAMPİYONU UĞURCAN BOZ: SATRANÇ HUZUR BULDUĞUM BİR LİMAN

"Hayatta canımı sıkan bir şey olduğunda satranç benim için huzur bulduğum bir liman oluyor" sözleri ise 21 yaşındaki mühendislik fakültesi son sınıf öğrencisi Amasya Şampiyonu Uğurcan Boz'a ait. Boz'un satranca dair düşünceleri ise şöyle:

"Üniversite öğrencisi olduğum ve derslerim çok yoğun olduğu için turnuvalara sıklıkla katılamıyorum. Son olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan gençler için düzenlediği turnuvaya katılmıştım ve Türkiye üçüncüsü olmuştum. TSF, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir turnuva gerçekleştirdiği için katılmak istedim. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bir ilin şampiyonu olmak çok güzel bir duygu. Özellikle Atatürk'ün Türkiye'nin bağımsızlığını istediğini belirttiği ve sömürgeciliği reddettiğini açıkladığı ilde şampiyon olmak çok özel.  Bu turnuvayı organize edenlere teşekkür ediyorum."

ERZURUM ŞAMPİYONU LEVENT AKSAKAL: PANDEMİ SÜRECİNDE ONLİNE TURNUVALARIN SIKLIKLA DÜZENLENMESİNİ İSTİYORUM

17 yaşındaki Erzurum Şampiyonu Levent Aksakal da "Sokağa çıkma yasağının olduğu ve spor müsabakaların olmadığı dönemde internet üzerinden turnuva düzenlenmesi biz gençler için önemli. Bu tür turnuvaların sıklıkla düzenlenmesini istiyorum" diyerek, şunları söyledi:

"Türkiye Satranç Federasyonunun internet sitesinden turnuva duyurusunu gördüm. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gençlerin bayramı. Bu tarz bayramlarda spor etkinliklerin düzenlenmesi gençler açısından ayrı bir değer taşıyor. Böyle bir turnuva düzenlenmesi beni mutlu etti. Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin ardından Erzurum Kongresi ülkemizin kuruluşu açısından önemli bir kongre. Ülkenin bölünmez bütünlüğünün sağlanması, manda ve himayelerin reddedilmesi açısından da tarihte apayrı bir yerde. Böyle bir ilin birincisi olmak ise benim için keyif verici ve onurlandırıcı oldu."

ANKARA ŞAMPİYONU ATABERK TÜRKMEN: TÜRK HALKI OLARAK ZORLUKLARDA KENETLENİYOR, ÜSTESİNDEN GELİYORUZ

Ankara şampiyonu 18 yaşındaki Ataberk Türkmen, "Biz Türk halkı zorluklarda, sıkıntılarda, engellerde hep birlikte kenetleniyor ve üstesinden geliyoruz. Ülkemizi ve birbirimizi korumasını iyi biliyoruz. Pandemi sürecinde de aynı birlik duygusu ile hareket ediyoruz" diyerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin kurtuluş ateşinin yakıldığı 19 Mayıs'a ilişkin turnuva düzenlenmesi mutluluk verici. Böyle bir turnuvada Ankara'yı temsil etmek için yer aldım. Bu vatanı bize bırakan ve ülkemizi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm silah arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinden de birlik olarak çıkacağımıza inancım tam.

Babam satranç oynamayı çok seviyordu. Okulda satranç kurslarına gittim. 13 yaşında turnuvalara katılmaya başladım. Çok iyi dereceler elde ettim. Bu sporda başarılı olmanın en önemli yolu satrancı sevmekten geçiyor. Kaybetsem bile oynamak istedim ve öğrenmeye açıktım. Özel bir eğitim de almadım. Polatlı'da ikamet ediyorum. Aynı zamanda satranç öğrenmek isteyenlere destek oluyorum ve ders veriyorum."

SİVAS ŞAMPİYONU FURKAN DEMİR: SATRANÇ DERS BAŞARISINI ARTTIRIYOR

Satranç sporuna 8 yaşında okulda açılan bir kursa giderek başlayan 15 yaşındaki Sivas Şampiyonu Furkan Demir, "İlk turnuvaya 10 yaşında katıldım. 5 yıldır düzenli olarak Sivas'ta düzenlenen turnuvalara katılarak kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Herkese satranç sporunu öneririm. Satrancın hafızayı güçlendirdiğini, daha iyi odaklanmayı ve ders başarısını artırdığını kendimde gözlemledim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nın biz gençlerin bayramı olduğu için turnuvaya katıldım. Milli mücadelede bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında en önemli kararların alındığı bir kongrenin gerçekleştiği bir ilde böylesi önemli turnuvada şampiyon olmak mutluluk verici. Özgürlüğün önemini daha iyi anladığımız bu günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı özgürlük meşalesini her yıl anarak özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu hatırlıyoruz" diye konuştu.


- Ankara
Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 01:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Satrançta 81 şehir, 81 şampiyon - Son Dakika Spor
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