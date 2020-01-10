Satrançta akademik çalışmalar

Satranç, üniversitede "uzmanlık dalı" olarak okutulmaya başlanıyor.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde öğrenciler, satranç branşını "uzmanlık dalı" olarak seçebilecek, dört eğitim döneminde 224 saat satranç eğitimi alarak, 196 saat satranç antrenörlüğü gözlem ve uygulaması yapacak.

Satrancı uzmanlık dalı seçen öğrenciler, eğitimlerinin sonunda Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) "3. Kademe Satranç Antrenörlük Belgesi" almaya hak kazanacak.

"Akademik çalışmalarımızın altyapımıza büyük etkileri olacak"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, satrancın üniversitede uzmanlık dalı olmasının Türk satrancına etkisinin büyük olacağını söyledi.

Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun satranç sporunda bilimsel çalışmaların önünü açtığını belirterek, "Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiğimiz 'Satranç Uzmanlık Dalı' ile Spor Bilimleri öğrencileri artık satranç sporunda uzmanlaşma şansı elde etti." diye konuştu.

Üniversitelerde satranç sporcularına istihdam sağlanacağını dile getiren Tulay, "Düzce Üniversitesi ile başlayacak uygulamayı Türkiye geneline yayabilirsek artık satranç alanında öğretim elemanlarına da ihtiyacımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Satrançla tanışma yaşı düştü

Gülkız Tulay, Türkiye'de satrançla tanışma yaşının okul öncesi döneme kadar düştüğünü ifade etti.

Çocukların santranç öğrenerek ilkokula başlamadan önce analitik ve stratejik düşünme yollarıyla tanıştığına vurgu yapan Tulay, "Akademik çalışmalarımızın altyapımıza büyük etkileri olacak." ifadesini kullandı.

Satrancın uzmanlık dalı olması için çalışan, emeği geçen herkese teşekkür eden Gülkız Tulay, Düzce Üniversitesi ile atılan adımın uğurlu gelmesi ve diğer üniversitelere örnek olması temennileriyle sözlerini tamamladı.