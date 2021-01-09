Satrançta Antrenör Eğitim Semineri, 16-17 Ocak tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Satranç Federasyonu, antrenörlere yönelik eğitim seminerinin 16-17 Ocak tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu, antrenörlere yönelik eğitim seminerinin 16-17 Ocak tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, satranç branşı uygulama derslerinde eğitmen olarak görev alacak antrenörlerin katılacağı seminer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda çevrim içi gerçekleştirilecek. Seminere, 2. kademe ve üstü antrenörler, 14 Ocak Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.

Türkiye, Ocak, Spor, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Satrançta Antrenör Eğitim Semineri, 16-17 Ocak tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek - Son Dakika Spor

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