Satrançta Antrenör Gelişim Semineri çevrim içi yapıldı

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan seminerin, "Açılış hazırlığı", "Oyun ortası çalışması" ve "Oyun sonu çalışması" konu başlıklarında gerçekleştirildiği belirtildi.

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