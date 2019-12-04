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Son Dakika Spor Satrançta 'büyük usta' Vahap Şanal Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Satrançta "büyük usta" Vahap Şanal Türkiye şampiyonu oldu

6 saat önce

Türkiye Satranç Şampiyonası'nda birinciliği "büyük usta" (GM) Vahap Şanal elde etti.

Satrançta

Türkiye Satranç Şampiyonası'nda birinciliği "büyük usta" (GM) Vahap Şanal elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güriş Holding'in sponsorluğundan Antalya Mirage Otel'de düzenlenen şampiyonada büyük usta Vahap Şanal, büyük usta Mustafa Yılmaz, büyük usta Kıvanç Haznedaroğlu ve uluslararası usta (IM) Deniz Özen, uluslararası usta Can Alp Cansun, uluslararası usta Cem Kaan Gökerkan, uluslararası usta Ege Köksal, uluslararası usta Mert Yılmazyerli, FIDE ustası (FM) Kayra Kamer, FIDE ustası Volkan Sevgi ve usta adayı (CM) Atilla Köksal Yüksel mücadele etti.

Vahap Şanal'ın yenilgisiz birinciliği elde ettiği şampiyonada Mustafa Yılmaz ikinci, Mert Yılmazyerli ise üçüncü oldu.

Şampiyonada ilk üçe giren sporcular, 2020 yılında gerçekleşecek Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil temsil edecek.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonada 11 tur boyunca centilmence bir mücadeleye şahit olduğunu belirtti.

Gençlere yatırım yaptıklarını anlatan Tulay, "Bugün burada görüyorum ki, biz gerçekten geleceğe çok özel miras bırakıyoruz. Sizler, bizim en büyük mirasımızsınız. 11 pırıl pırıl sporcu, şampiyonlara yakışır şekilde bir yarışa girdi. Elbette ki, tek bir kişi şampiyonların şampiyonu olacaktı. Bu kişi, büyük ustamız Vahap Şanal oldu. Dünyanın birçok yerinde de bizi gururlandıran sevgili Şanal'ı başarısından ötürü tebrik ediyorum. İlk üç sıraya giren arkadaşlarımıza da 2020 yılında yapılacak Avrupa Bireysel Şampiyona'da federasyon olarak destek vereceğiz. Bizlerin eli ve yüreği hep gençlerle olacak." ifadelerini kullandı.

Vahap Şanal, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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