Satrançta Büyükşehir rüzgarı - Son Dakika
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Satrançta Büyükşehir rüzgarı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç sporcuları başarılar kazanmaya devam ediyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç sporcuları başarılar kazanmaya devam ediyor. Satranç Bursa İl Temsilciği tarafından düzenlenen Yıldırım ve Yaş Grupları Satranç turnuvalarında Büyükşehirli sporcular 2 kupa ve 8 madalya kazandı.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen ve 18.'si düzenlenen Yıldırım ve Yaş Grupları Satranç turnuvaları Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi Satranç Eğitim Merkezi'nde tamamlandı. 70 sporcunun başvurduğu ve kuvvet puanına göre yarışmaya hak kazanan en iyi 30 sporcunun katıldığı Yıldırım Satranç Turnuvası'nda Büyükşehir Belediyespor genel sıralamada Ervin Özkan ile birincilik ve Necmettin Korkmaz'la ikincilik kupası kazandı. Büyükşehirli diğer sporculardan Berat İlker genel sıralamada beşinci olurken, 12 Yaş Yıldırım Satranç'ta ise Egehan İpek birincilik, Salim Fenerli ikincilik ve Enes Batu Ateş üçüncülük madalyası kazanan sporcular oldu.


Nil Sevinç'ten 2 madalya


7-8 yaş sporcuların yarıştığı Yaş Grupları Satranç Turnuvası'nda 27 sporcu hamle yaptı. 8 yaş kategorisinde yarışan Nil Sevinç turnuvayı ilk sırada tamamladı. Müsabakaların ardından 'En iyi kız sporcu ödülünü' de alan Sevinç turnuvayı 2 madalyayla tamamladı. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:49 Kaynak: İHA
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