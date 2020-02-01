Satrançta Büyükusta Mustafa Yılmaz'dan tarihi başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Satrançta Büyükusta Mustafa Yılmaz'dan tarihi başarı - Son Dakika Spor

Satrançta Büyükusta Mustafa Yılmaz'dan tarihi başarı

6 saat önce

Satrançta Grand Master (Büyükusta) Mustafa Yılmaz tarihi bir başarıya imza attı.

Satrançta Büyükusta Mustafa Yılmaz'dan tarihi başarı, System.String[]

Satrançta Grand Master (Büyükusta) Mustafa Yılmaz tarihi bir başarıya imza attı. Büyükustaların boy gösterdiği, satranç takviminin en önemli turnuvalarından biri olan Cebelitarık Açık'ta Mustafa Yılmaz, turnuvanın son turunda Rus rakibi David Paravyan'la berabere kalarak toplam 7,5 puan topladı ve şampiyonla eş puanla 7'nci oldu. Son tura 7 puanla liderliği paylaşarak giren Türk Milli Takım sporcusu Büyükusta Mustafa Yılmaz, son tur maçlarının ardından turnuvayı Rus, Çinli ve Çek rakipleriyle aynı puanda tamamladı.

"GÜÇLÜ RAKİPLERİME KARŞI İYİ MÜCADELE ETTİM"

"Güzel bir performans sergileyerek kariyerimdeki en önemli turnuvalardan birinde büyük bir başarı sağladım" diyen Büyükusta Mustafa Yılmaz, "Organizasyon açısından sıkıntı yaşamamıza rağmen, iyi mücadele ettiğimi ve rakiplerimle iyi savaştığımı düşünüyorum. Bazı kritik noktalarda güçlü rakiplerime karşı yakaladığım fırsatları iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Son karşılaşmayı kazansam şampiyon olabilirdim ama yine de çok güzel bir turnuva geçirdim. Kariyerim ve ülkem açısından mutluyum, umarım 2020 bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

"SPORCULARIMIZIN BAŞARILARI BİZLERİ GURURLANDIRIYOR"

Sporcularının uluslararası arenadaki başarılarının kendilerini gururlandırdığını ve Türk satrancının geleceği için de bu derecelerin önemli olduğunu vurgulayan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay ise şunları kaydetti:

"Dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen uluslararası turnuvalarda ve şampiyonalarda Türk satranç sporcularının başarıları bizleri gururlandırıyor. Bugün çok güzel sonuçlar elde ettik ve gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağız. Türk satranç ailesi olarak uzun yıllardır büyük emek harcayarak, Türk satrancının uluslararası arenada daha büyük başarılar kazanması için çalışıyoruz. Böylesine önemli bir turnuvada ülkemizi temsil ederek bu başarıyı elde eden Mustafa Yılmaz'ı ve emeği geçen herkesi en içten dileklerimle kutluyorum."


Cebelitarık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
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