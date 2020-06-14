Satrançta çevrim içi antrenör eğitim seminerinin ikincisi yapıldı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 1. ve 2. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin ikincisini çevrim içi düzenledi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 1. ve 2. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin ikincisini çevrim içi düzenledi. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerinin, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği ifade edildi. TSF Ankara İl Temsilcisi Nilüfer Çınar Çorlulu tarafından "Taşların kötü durumu ve taktik öğeler" konusuyla başlayan seminerin, TSF Eğitim Kurulu Başkanı Olgun Kulaç'ın "Satranç kuralları ve piyon oyun sonları" konu başlığında verdiği eğitimle sona erdiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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