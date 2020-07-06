Satrançta çevrim içi antrenör eğitim seminerinin dördüncüsü yapıldı

TSF Asbaşkanı Nilüfer Çınar Çorlulu tarafından "Şaha karşı atak" konusuyla başlayan seminerin, Uluslararası Satranç Federasyonu eğitmenlerinden Ata Seçer'in "Satranç stratejileri" konu başlığında verdiği eğitimle sona erdiği belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerinin, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 1. ve 2. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin dördüncüsünü çevrim içi düzenledi.

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