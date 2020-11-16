Satrançta çevrim içi antrenör gelişim semineri düzenlendi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 1. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'ni çevrim içi düzenledi.
Federasyondan yapılan açıklamada, TSF Ankara İl Temsilcisi Nilüfer Çınar Çorlulu tarafından "Ölümsüz Satranç Partileri" konusuyla başlayan seminerin, TSF Eğitim Kurulu Başkanı Olgun Kulaç'ın "Piyon oyun sonları" konu başlığında verdiği eğitimle sona erdiği belirtildi.
Gelişim seminerleri, 28-29 Kasım tarihlerinde, 2. kademe antrenörlere yönelik eğitim ile devam edecek.
- Kaynak: AA
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