Satrançta çevrim içi antrenör gelişim seminerinin dördüncüsü yapılacak

Türkiye Satranç Federasyonu, 1. ve 2. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin dördüncüsünün çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu, 1. ve 2. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin dördüncüsünün çevrim içi düzenleneceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerlerinin dördüncüsü de çevrim içi yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumunun gerçekleştireceği beş aşamalı çevrim içi eğitime 100 kursiyer katılabilecek. Seminer kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/spor bilgi sistemine erişilerek gerçekleştirilecek. Ön kayıt başvuruları 26 Haziran 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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