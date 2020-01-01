Satrançta dereceye girenler kupalarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Satrançta dereceye girenler kupalarını aldı - Son Dakika Spor

Satrançta dereceye girenler kupalarını aldı

6 saat önce

İnönü Üniversitesi Satranç Topluluğu tarafından 52 yarışmacının katıldığı "Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Satrançta dereceye girenler kupalarını aldı, System.String[]

İnönü Üniversitesi Satranç Topluluğu tarafından 52 yarışmacının katıldığı "Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" düzenlendi. Final maçı 26 Aralık'ta yapılan turnuvanın birincisi Alican Alkaş oldu.


Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları ve ödülleri İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik'in katılımlarıyla takdim edildi.


Dereceye giren satranç sporcuları ise şu şekilde: 1. Alican Alkaş, 2. Halil İbrahim Kalkan, 3. Emrullah Cankurt. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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