Son Dakika Haberleri: Satrançta FIDE Başkanlar Kurulu toplandı
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Satrançta FIDE Başkanlar Kurulu toplandı

21 dakika önce

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanlar Kurulu toplantısı Macaristan'da yapıldı.

Satrançta FIDE Başkanlar Kurulu toplandı, System.String[]

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanlar Kurulu toplantısı Macaristan'da yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, FIDE 3. çeyrek başkanlar kurulu toplantısı başkent Budapeşte'de gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve FIDE Asbaşkanı Gülkız Tulay'ın yanı sıra FIDE Etkinlikler Komisyonu Başkanı Özgür Solakoğlu da katıldı.

Toplantıda aralık ayında planlanan Olağanüstü Genel Kurul ve FIDE statüsünde yapılacak değişikliklerin yanında dünya şampiyonası süreçleri, komisyon raporları ve FIDE işleyişiyle ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Macaristan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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