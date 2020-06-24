Satrançta iki "büyük usta" on-line maçta karşılaşacak

Türkiye Satranç Federasyonu, büyük usta unvanlarına sahip Mustafa Yılmaz ve Liviu Dieter Nisipeanu'nun on-line maç yapacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonu'nun en yüksek puanlı Romen oyuncusu, 2005 yılı Avrupa Şampiyonu Nisipeanu'nun, Yılmaz ile 26-29 Haziran tarihlerinde "lichess" internet sitesi üzerinden antrenman maçı yapacağı ifade edildi.

Federasyonun "YouTube" kanalından izlenebilecek canlı yayına Can Arduman'ın yorum ve analizleriyle katkıda bulunacağı belirtildi.