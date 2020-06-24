Satrançta iki "büyük usta" on-line maçta karşılaşacak - Son Dakika

Satrançta iki "büyük usta" on-line maçta karşılaşacak

Türkiye Satranç Federasyonu, büyük usta unvanlarına sahip Mustafa Yılmaz ve Liviu Dieter Nisipeanu'nun on-line maç yapacağını duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu, büyük usta unvanlarına sahip Mustafa Yılmaz ve Liviu Dieter Nisipeanu'nun on-line maç yapacağını duyurdu.

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Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonu'nun en yüksek puanlı Romen oyuncusu, 2005 yılı Avrupa Şampiyonu Nisipeanu'nun, Yılmaz ile 26-29 Haziran tarihlerinde "lichess" internet sitesi üzerinden antrenman maçı yapacağı ifade edildi.

Federasyonun "YouTube" kanalından izlenebilecek canlı yayına Can Arduman'ın yorum ve analizleriyle katkıda bulunacağı belirtildi.

Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:11 Kaynak: AA

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