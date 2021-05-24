Satrançta il temsilcileri çevrim içi toplantıda bir araya geldi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), il temsilcileri için çevrim içi toplantı düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıya TSF Başkanı Gülkız Tulay, başkan vekilleri Aşkın Keleş, Fatih Maden, asbaşkanlar Halil Hilmi Darı, Nilüfer Çınar Çorlulu, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı İsmail Çalışkan, kurul üyeleri ve il temsilcileri katıldı.

Toplantıda başkan Tulay, kademeli normalleşme süreciyle birlikte planlanan çevrim içi ve yüz yüze turnuvalar hakkında bilgi verirköen, yeni hazırlanan talimatlar, etkinlik takviminde yer alan turnuvalar ile hakem kurslarına ilişkin konular da ele alındı.

İl temsilcileri ise, yeni tip koronavirüs salgını başlangıcından itibaren düzenlenen ve düzenlenmesi planlanan etkinliklere ilişkin değerlendirmede bulundu.