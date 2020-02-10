Satrançta İnönü'ye altın gurur - Son Dakika
Son Dakika Güncel Satrançta İnönü'ye altın gurur - Son Dakika

Satrançta İnönü'ye altın gurur

6 saat önce

İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Cemal Fırat, Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonasında 140 kişi arasından altın madalyanın sahibi oldu.

Satrançta İnönü'ye altın gurur, System.String[]

İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Cemal Fırat, Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonasında 140 kişi arasından altın madalyanın sahibi oldu.


Eskişehir'in İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından Cemal Fırat, 3-8 Şubat tarihleri arasında Manavgat'ta yapılan Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonasına katıldı. Turnuvada C kategorisinde yarışan Fırat, rakiplerini bir bir eleyerek 140 kişi arasında Türkiye Şampiyonu oldu.


Başarılı oyuncu Fırat, altın madalyasını boynuna takarak gururla poz verdi. - ESKİŞEHİR

Cemal Fırat, Türkiye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı
Sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan Meryem öğretmen, hayatını kaybetti KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel B9, 20 Şubat'ta tanıtılacak ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 00:03:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Satrançta İnönü'ye altın gurur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]