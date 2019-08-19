Satrançta kıyasıya mücadele
32 dakika önce
Satranç turnuvası Kayseri'de büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:03 Kaynak: İHA
Satranç turnuvası Kayseri
'de büyük ilgi gördü. Turnuvada 3 farklı yaş grubundan çocuklar kıyasıya mücadele etti.
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Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü. 17-18 Ağustos tarihlerinde saat 10: 30'da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. 3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi.
Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Serkan Gök
, Alışveriş merkezinde bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ
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