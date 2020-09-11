Satrançta yeni sezon takvimine ilişkin çevrim içi toplantı düzenlendi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 2020-2021 sezonu etkinlik takviminin planlanmasına ilişkin çevrim içi toplantı düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yürütülen faaliyetlerin uygun ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirilmesini görüşmek amacıyla TSF Başkanı Gülkız Tulay, başkan vekili Aşkın Keleş, asbaşkanlar, yönetim kurulu üyeleri ve kurulların başkanları internet üzerinden bir araya geldi.

Toplantıda, küçükler ve yıldızlar şampiyonalarının yüz yüze yapılabilmesi için uygun şartların değerlendirildiği de aktarıldı.