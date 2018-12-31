Satrançta Yılın Son Hamlesini Yaptılar
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yılın son satranç turnuvası olma özelliği taşıyan 24. Yaş Grupları Satranç Turnuvası'nda 200 sporcu şampiyonluk için mücadele etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen ve yılın son satranç turnuvası olma özelliği taşıyan 24. Yaş Grupları Satranç Turnuvası'nda 200 sporcu şampiyonluk için mücadele etti.
2018 yılının son satranç turnuvası olan 24. Yaş Grupları Satranç Turnuvası, Merinos
AKKM Zeki Müren
Salonu'nda gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyespor
Kulübü koordinatörlüğünde düzenlene turnuvada 200 sporcu 4 farklı kategoride mücadele etti. Türkiye
Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları öncesi hazırlık turnuvası özelliği de taşıyan etkinlikte dereceye giren sporcular kupa ve madalya kazanmanın sevincini yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü sporcuları yılın son turnuvasını da boş geçmedi. Yeşil-beyazlı sporculardan Talha Güneş Türk 11-12 yaş kategorisi birincilik basamağında yer alırken, Uğur Şenay 9-10 yaş ve Oğuz Kaan
Mete 11-12 yaş kategorilerinde ikinci, Ege
Eryılmaz 7-8 yaş ve Berat İlker'de 13-18 yaş kategorilerinde turnuvayı üçüncü tamamladı. Derece alan diğer sporcular Ömer Güneş
Türk ve Burak Alp Mutlu
dördüncü, Onur Uygur
ise beşinci olarak madalya kazandı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:28 Kaynak: İHA
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