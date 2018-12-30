Satrançta Yunus Emre Ortaokulu Üstünlüğü
1 saat önce
Yozgat Satranç İl Turnuvası'nda Sorgun Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri 4 birincilik kazandı.
Yozgat
Satranç İl Turnuvası'nda Sorgun
Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri 4 birincilik kazandı.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci
, yaptığı açıklamada, Yozgat Rıza Kayaalp
Spor Salonunda yapılan yarışmalara Yunus Emre Ortaokulunun 10 öğrenciyle katıldığını ve 8 öğrencinin dereceye girdiğini bildirdi.
Öğrencilerin turnuvada elde ettiği başarının son derece büyük olduğunu dile getiren Ekinci, şunları kaydetti:
"Aldığı 4 birincilik, 3 ikincilik ve bir de üçüncülükle rakiplerine üstünlük sağlayan ekibimizde 10 kişinin 8'inin dereceye girmesi önemli bir başarıdır. Kendi yaş guruplarında alınan bu sonuçlardan dolayı öğrencilerimizi ve hocalarını kutluyorum. İl birincisi öğrencilerimiz Antalya
'da yapılacak olan turnuvada okulumuzu ve ilimizi temsil edecekler. Öğrencilerimizin Antalya'da da ilimizi e güzel şekilde temsil edeceklerinden kuşkum yok. Onlara başarılar diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:57 Kaynak: AA
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