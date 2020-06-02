SATSO 103 yaşında - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, SATSO'nun 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Altuğ, mesajında, Sakarya iş dünyasının çatı örgütü ve ilin en büyük ve güçlü sivil toplum kuruluşu olma özelliği taşıyan odanın, kurulduğu günden bu yana Sakarya'nın iktisadi gelişim ve kalkınma sürecinin baş aktörlerinden biri olduğunu belirtti.

Kuruluşundan bugüne kentin gelişmesi adına emeği geçen yönetim kurulu ve meclis başkanları ile yönetim kurulu ve meclis üyelerine, komite üyelerine teşekkür eden Altuğ, "Bir Osmanlı kasabası olan Adapazarı'nda 13 kişinin bir araya gelerek önce ilk özel banka olan İslam Ticaret Bankası'nı kurmaları ve ardından da 1917 yılında Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası'nı kurmaları ile başlayan SATSO hizmet yolculuğu, bugün de 13 bine yakın üyesi, 34 meslek komitesi, 87 meclis üyesi, yönetim kurulu, komisyonları, kadın ve genç girişimciler kurulları, tecrübeli çalışan kadrosu ile Sakarya'yı ticaretin anavatanı ve üretimin kalbi, turizmin incisi, tarımın rotası olarak inşa etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Altuğ, SATSO ailesi olarak Şumnulu Hacı Mehmed Hilmi Bey başkanlığında kurulduğundan beri aynı hedefle hizmet ettiklerini ve Sakarya sevdasının ortak noktaları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonominin yükünü sırtlayan, ekmeğini taştan çıkaran, üretmenin, istihdam etmenin sorumluluğunu bilen üyelerimizle büyüyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Gücümüzü arkamızdaki iş dünyamızdan alıyor, bu gücü ilimizin geleceğine katkı sunmak ve değer katmak için sarf ediyoruz. Birlik beraberlikle büyüyeceğimiz nice yıllarımız olsun."