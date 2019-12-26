SATSO 2020 bütçesi oy birliğiyle onaylandı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) 2020 yılı bütçesi, aralık ayı meclis toplantısında oy birliğiyle karara bağlandı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, meclis salonunda düzenlenen toplantıda konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, iş dünyası olarak mücadeleli, temkinli biraz da yorucu bir yılı tamamladıklarını, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan küresel ekonomideki yavaşlama eğiliminin bu yıl da devam ettiğini belirtti.

Yılın son ayında iş dünyasında 2020 için umutları yükselten gelişmeler yaşandığını aktaran Altuğ, "Kriz dünyada derinleşirken 2018'de yüzde 3,7 büyüyen ülke ekonomisi, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,9 arttı. Üçüncü çeyrekte tarım sektörü yüzde 3,8, sanayi sektörü yüzde 1,6 ve hizmetler sektörü (inşaat dahil) yüzde 0,1 oranında büyüme kaydetmiştir. Global ekonomide yaşanan gelişmelere rağmen büyümenin artarak devam etmesi, iş dünyamızın moralinin yüksek olması açısından oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Faiz oranlarındaki sürekli düşüşün, ülke ekonomisinin toparlanma sürecinde güç kazanması açısından ciddi avantaj sağlayacağını vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Bu tablodan şu çıkıyor: Yaşanan süreçte, gerek jeopolitik gelişmeler gerekse piyasalarda yaşadığımız zorluklar Türkiye ekonomisinin aslında çok daha dayanıklı bir yapıda olduğunu gösterdi. Ayrıca, eksikliklerimizi ve zayıflıklarımızı görerek yerli ve milli kaynaklarımızla daha güçlü bir Türkiye için azimle çalışmamız gerektiğinin de farkındayız.

2020 yılı için ufukta, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme görebiliyoruz. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle önümüzdeki yılın bugünden iyi olacağına inanıyoruz. İş dünyası da üretimin yeni kodlarını programlayarak, büyümede bambaşka pencereler açacaktır.

Özellikle ihracat ve turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik hazırlanan master planlar ile sanayi sektöründe üretkenliğin iyileştirilmesine ve yenilikçi üretimin desteklenmesine yönelik tedbirler bu sürece katkı sağlayacaktır.



İş dünyası olarak mücadelemizin öznesi, vatan sevgimiz ve geleceğe güçlü bir Türkiye emanet etmektir. İş dünyası olarak bu süreçten kazançla çıkabilmek için üretmeliyiz. Hem tarımsal üretim hem sınai üretimin çıkış yolumuz olduğunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bu süreçte sadece üretmek de yeterli değil. Teknolojiyi yakından takip ederek e- ticarete de ağırlık vermeli, yeni nesil ticaret yöntemlerine eğilmeliyiz."

"Sakarya, üretim şehridir"

Altuğ, Sakarya'nın da büyümeye devam ettiğini ifade ederek, 2018'de istihdam oranının yüzde 48,8 iken, 2019'da yüzde 50, işsizlik oranının ise yüzde 10,7'den, yüzde 9,4'e düştüğünü aktardı.

Bu rakamların ekonomik açıdan zorlu bir yıl olmasına rağmen iyileşme tablosu çizdiğini belirten Altuğ, "Bunu görmezden gelemeyiz. Ülkemizi gelecek hedeflerine taşıyacak en önemli zenginlik kaynağı, üretim yeteneğidir. Sakarya, bir üretim şehridir. Üreten ve ürettiğini tüm dünyaya satmaya gayret eden, bulunduğu konumun farkında olan kentiz. Ayrıca, rekabeti seven ve bu rekabet edebilirliğimizi üretim potansiyelimizle zenginleştiren bir bölgeyiz. Bu doğrultuda 2019 yılında, Türkiye ekonomisinde sanayinin payı yüzde 29 iken, Sakarya ekonomisinde sanayinin payı yüzde 40'tır. Teşvik belgesi alan yatırım verilerine baktığımızda da 2018'de 2,4 milyar dolar olan sabit yatırım tutarının, 2019 yılı ilk 10 ayında 5,9 milyara yükseldiğini görüyoruz. Bu sadece yatırım teşvik belgesi alan firma yatırımlarına ait rakamlardır. Geçen yıla göre kıyaslandığında iki katından fazla. Bu üretimdir, büyümedir ve iş dünyamızın ekonomiye güvenini gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis üyeleri tarafından oylanan 2020 yılı bütçesi, 16 milyon 96 bin 9 lira olarak karara bağlandı.