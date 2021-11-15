SATSO "2022-2025 Stratejik Plan" çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), 2022-2025 dönemini kapsayacak stratejik plan çalışmalarına başladı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun 4 yıllık çalışma hedeflerini içeren planın ilk etap çalıştayı, alanında uzman moderatör Celal Seçkin ve ekibi eşliğinde yönetim kurulu, meclis, komite ve komisyon üyelerinin interaktif bir şekilde çalışmaları çerçevesinde yapıldı.

Antalya'da düzenlenen çalştayda, kurumun geleceğine ilişkin misyon ve vizyon çerçevesinde, değer önermelerini, stratejik yaklaşımlarını ve temel amaçları ile ölçülebilir hedeflerini saptamak için yoğun çalışma gerçekleştirildi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, katılımcı yönetim anlayışına hakim bir ekip olduklarını belirterek, "2018'deki çalıştayda 3 temel stratejik amaç belirledik; kurumsal yapının güçlendirilmesi, üyelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, Sakarya'nın kalkınma ve büyümesine öncülük etmek. Belirlediğimiz hedeflerin gerçekleşme oranı bugün itibariyle yüzde 96 civarında." ifadesini kullandı.

Altuğ, son başarılarının TOBB tarafından gerçekleştirilen akreditasyon denetiminde "A" seviyede değerlendirildiklerini aktararak, değişimi takip eden değil, öncülük eden şehir olmak istediklerini kaydetti.

Stratejik plan için çalıştayda değerlendirilen konular arasında üyelerin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, ihtiyaç duydukları hizmetlere hızlı ve kolay ulaşmasını sağlamak, dış ticaret kapasitelerini geliştirmek, üyelerin seslerini bölgesel ve ulusal düzeyde etkin duyurmak, potansiyel ihtiyaçlarıyla ve gelişimleriyle uyumlu olarak odamız hizmetlerini ve yapısını sürekli geliştirmek, iş birliğini ve dayanışmayı güçlendirmek, şehrin sosyoekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak yer alıyor