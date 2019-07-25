Son Dakika Haberleri: SATSO basın bayramı için toplandı
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SATSO basın bayramı için toplandı

31 dakika önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), medya buluşmaları kapsamında basın bayramını kutlamak için toplandı.

SATSO basın bayramı için toplandı, System.String[]
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), medya buluşmaları kapsamında basın bayramını kutlamak için toplandı. Düzenlenen istişare toplantıda basın bayramının yanı sıra, Sakarya'nın güncel ekonomik durumu ile SATSO'nun çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı.
Sakarya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 
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