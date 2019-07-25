SATSO basın bayramı için toplandı
31 dakika önce
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), medya buluşmaları kapsamında basın bayramını kutlamak için toplandı.
Sakarya
Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), medya buluşmaları kapsamında basın bayramını kutlamak için toplandı. Düzenlenen istişare toplantıda basın bayramının yanı sıra, Sakarya'nın güncel ekonomik durumu ile SATSO'nun çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40
Erdoğan'ı en çok haber yapan 10 ülke belli oldu Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı Şarkıcı Emrah, 17 milyon lira değerinde deniz uçağı almaya karar verdi Oyuncu Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Artık oynamayı düşünmüyorum