SATSO Başkanı Altuğ, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Altuğ, salgın nedeniyle özellikle yeme içme sektörünün ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Sakarya'daki iş yeri sahiplerinden gelen talepleri hükümete ulaştırmak için aracı olduklarını aktaran Altuğ, esnafın desteklenmesi adına nefes kredileri kullandırdıklarını, yeni nefes kredisi paketi üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.

Kentteki sanayi üretiminin asla durmadığını, ihracatta sürekli yeni rekorlar kırıldığını vurgulayan Altuğ, kentteki kültürel faaliyetlere verdiği desteklerden bahsederek, tanıtıcı kitap faaliyeti yaptıklarını söyledi.

Karasu Limanı'nın şehir ihracatında önemli bir rol oynadığını dile getiren Altuğ, "Tükettiğimizden fazla üreten bir ülke olmalıyız. Sakarya'da da bütün çabamız üretimi artırmak." dedi.

Altuğ, Sakarya'da nitelikli eleman ihtiyacı olduğuna işaret ederek, bu sorunun giderilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Altuğ, program sonunda gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.