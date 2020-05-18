SATSO Başkanı Altuğ'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğ, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda 19 Mayıs tarihinin büyük önemi olduğunu kaydetti.

Çok zor şartlar altında, büyük mücadelelerle kurulan Cumhuriyetin temellerinin tam 101 yıl önce bugün atıldığını belirten Altuğ, "O gün azim, inanç, fedakarlık ve gönül birliğiyle ülkemizi işgal edenlere karşı durarak, tarihte eşine az rastlanır bir destanı milletçe yazmaya başladığımız ilk gündür." ifadesini kullandı.

Altuğ, gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve öz verili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan ulusların, geleceğe güvenle bakabildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak bu ülkeyi gençlerimize emanet edeceğimizin bilinciyle onlara daha güzel gelişmiş, güçlü bir ülke bırakmanın sorumluluğunu taşıyor, bu hedefle çalışıyor, üretiyoruz. İnanıyoruz ki genç neslimiz de aldıkları emaneti daha iyi yerlere getirmek için aynı gayreti göstereceklerdir. Bu aidiyet duygusunu hiç kaybetmeyelim.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyor, Türk Gençliğinin ve tüm Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."