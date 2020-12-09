SATSO Başkanı Altuğ'dan immün plazma bağışı çağrısı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürecinde immün plazma bağışının önemine dikkat çekerek tüm Sakaryalıları immün plazma bağışına davet etti.

Altuğ, yaptığı açıklamada, tüm dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini ve sağlık için büyük bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kovid-19'a karşı savaşını kazanan üyelerin plazma bağışlarıyla tedavi bekleyen hastalara umut olmasının büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Altuğ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"İyileşenleri tekrardan hasta etme ihtimali olan bir salgınla karşı karşıyayız. Verilen her plazma bizim bağışıklığımızı daha da güçlendiriyor. İnsanlık olarak bugün birbirimiz için elimizden geleni yapmak ve yaşatmak için tüm imkanlarımızla yardıma koşmak zorundayız. Vaka sayılarının her geçen gün arttığı bugünlerde mücadeleden zaferle ayrılmış ve bağış yapacak durumda olan herkes plazma bağışçısı olabilir. Salgında en önemli gücümüz tedbir ve dayanışmadır. Kızılay'a başvurarak plazma bağışınızla sürece destek olmalıyız. Unutmayalım ki bu kötü günleri atlattığımızda akıllarımızda ortak mücadelemiz ve dayanışmamız kalacak. Dolayısıyla bizim kan bekleyen herkese insani olarak yapmamız gereken ne ise yapmalıyız. Plazma bağışında bulunabilecek kişiler en büyük iyiliği yapmış, hayat kurtarmış olacaklar. Ben Sakaryalıların bu bağışa daha duyarlı olacaklarına inanıyor, desteklerini bekliyorum."