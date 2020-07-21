SATSO Başkanı Altuğ'dan meslek lisesi tercih edecek öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yeni eğitim ve öğretim yılı için tercih yapacak lise öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

Altuğ, yazılı açıklamasında, özellikle meslek liselerini tercih edecek olan lise çağındaki öğrencilere SATSO iş birliğiyle kurulan lise ve bölümleri tercih etmelerinin kendileri için avantaj sağlayacağını vurguladı.

Nitelikli istihdam hedefiyle yola çıkılan bu bölümleri tercih edecek olan öğrencilerin okul sonrasında iş problemi yaşamayacaklarının altını çizen Altuğ, şunları kaydetti:

"2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla bu sınava giren binlerce çocuğumuzun tercih süreçleri başladı. Öncelikle tüm öğrencilerimizin aldıkları sınav sonuçlarının hedefledikleri gibi olmasını ve emeklerinin karşılıklarını almalarını temenni ediyoruz. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte başta öğrenci kardeşlerimiz olmak üzere aynı zamanda aileleri de çocuklarının geleceği için telaşlı bir karar verme sürecine girdi.

Gençlerimizin parlak bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak başta devletimiz olmak üzere hepimizin en öncelikli sorumluluklarından biridir. Bizler de SATSO olarak Sakarya'ya yönelik sorumluluğumuzun daima bilincinde çalışmalar gerçekleştirerek bu şehrin aydınlık geleceğine nitelik kazandırmak için projeler yürütüyoruz."

"Sakarya, gençlerin işsizlik problemi yaşamadığı bir il olacak"

Altuğ, öğrencilere SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih etmelerini tavsiye ederek, Arifiye Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan Plastik Teknolojisi bölümünün de nitelikli istihdam ihtiyacına yönelik mesleki anlamda gelecek vadeden bölümlerden biri olduğunu aktardı.

Bu bölümü tercih edenlerin öğrenim sürecinde de fabrikalarda staj imkanına sahip olacağını vurgulayan Altuğ, mezun olduktan sonra da asla iş bulma problemi yaşamadan SATSO üyesi firmalarda nitelik kazanmış bir şekilde iş başı yapabileceklerini kaydetti.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında açılan iş makineleri dalının da öğrenci tercihlerine açıldığını bildiren Altuğ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya olarak nitelikli ve tecrübeli gençlerin şehri olma arzumuz, yine gençlerimizin azmi ve kararlılığı sayesinde olacaktır. Sakarya genç iş gücü potansiyeli sayesinde yatırımcılar tarafından akla ilk gelecek üretim üssü olacaktır. Sanayicinin nitelikli eleman bulmakta sorun yaşamadığı ve gençlerinin de işsizlik problemi yaşamadığı bir il haline gelecektir. SATSO olarak bizler gençlerimizin sağlam bir geleceğe sahip olması ve bu şehrin daha da gelişmesi amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."