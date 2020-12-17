SATSO Başkanı Altuğ'dan "salgın döneminde üretmeye devam" çağrısı - Son Dakika

SATSO Başkanı Altuğ'dan "salgın döneminde üretmeye devam" çağrısı

17.12.2020 16:53
SATSO Başkanı Altuğ'dan

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentteki sanayicinin salgına rağmen, ülke ve ekonomi için tüm güçleriyle üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentteki sanayicinin salgına rağmen, ülke ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için tüm güçleriyle üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra SATSO bünyesinde faaliyetlerini yürüten 34 meslek komitesi, 11 komisyon ve 2 kurul başkanıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Altuğ moderatörlüğünde yapılan toplantıda komite, komisyon ve kurul başkanları çalışmaları, sektörel ve gündem problemleri, çözüm önerileri ile dilek ve temennilerde bulundu.

Altuğ, toplantıdan çıkacak sonucun önemli olduğunu ve aktarılan sorunların 30 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek olan meclis toplantısında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a iletileceğini kaydetti.

Komite, komisyon ve kurul çalışmalarının SATSO camiası için önemli olduğuna değinen Altuğ, "Pandeminin gölgesinde geçen 9 ay boyunca hepimiz süreci büyük bir özveri ile yönetmeye gayret ettik. Bu dönem boyunca hepiniz sektörünüz adına ciddi çaba gösterdiniz. Bu krizden sektörünüzün ve meslektaşlarınızın en az hasarla çıkabilmesi için çok çalıştınız. ve rekabeti bir kenara bırakıp salgından çıkmak için hep birlikte mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Üyelerden gelen taleplerin kendilerine yol gösterdiğini dile getiren Altuğ, birlik ve beraberlik anlayışının bu süreçte en önemli rehber olduğunu söyledi.

Bu süreçte dijital dönüşümü teknolojik gelişmeleri hızlı bir şekilde hayatlarının merkezine aldıklarına işaret eden Altuğ, şöyle konuştu:

"Her zaman söylediğimiz bir şey var, biz her alanda iddialı bir iliz. Bu rekabet gücümüzü, içinden geçtiğimiz global değişim sürecine kanalize olarak göstermeliyiz. Belirsizliklerin bu kadar yüksek olduğu bir iklimde yolumuza daha güçlü devam edebilmemiz için güçlü ve zayıf yönlerimizi, karşı karşıya olduğumuz risk ve fırsatları çok iyi analiz etmemiz ve çok çalışmamız gerekiyor. Biz de salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren iş dünyamızın sorunları, çözüm bekleyen konuları üzerine TOBB başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişimde olduk. Bu doğrultuda, yerelde büyükşehir ve valiliğimiz ile ulusal nitelikli konularımız için de ilgili bakanlarımız bakan yardımcılarımızla, TOBB başkanımız ve cumhurbaşkanımızla çeşitli toplantılara iştirak ederek ilimizin ve sizlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini ilettik. Üyelerimizin menfaati doğrultusunda çalışmak bizim görevimiz. ve şehirde bu şekilde doğruları söylemekten çekinmeyen bir kurum olarak objektif duruşumuzla değerlendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu süre boyunca faaliyetlerimizi de aksatmadan yürütmeye, devam eden projelerimizi tamamlamaya, mevcut duruma göre aksiyon alarak çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla, ekonomimizi güçlendirmek, projeler üretebilmek için değer katan ve güç veren görüşleriniz ile hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum ve insan sağlığı üzerinde etkisinin devam ettiğine işaret etti.

İşletmelerin kapatılmasının, tedarik zincirinin düşmesinin, sosyalleşmenin düşmesinin ekonomiye ve insana zarar verdiğini belirten Kuriş, Türkiye'nin öz kaynağının millet olduğundan bahsetti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Sakarya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SATSO Başkanı Altuğ'dan 'salgın döneminde üretmeye devam' çağrısı - Son Dakika


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