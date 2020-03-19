SATSO Başkanı Altuğ'dan TÜVASAŞ'a ziyaret - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'yi (TÜVASAŞ) ziyaret etti.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette SATSO Başkanı Altuğ'a, TÜVASAŞ Genel Müdürü İlhan Kocaarslan'ın yanı sıra genel müdür yardımcıları, üretim müdürleri ve teknik ekip eşlik ederek projeler hakkında bilgi verdi.

Milli tren projesini, yeni yatırımları ve çalışma alanlarını yerinde inceleyen Altuğ, Sakarya'nın demir yolu endüstrisinde çok daha ileriye gideceğini belirterek, "Bugün şehrimizin ve ülkemizin geçmiş yıllardan beri en büyük sanayi değerlerinden olan TÜVASAŞ'a ziyaret gerçekleştirdik. Genel Müdürümüzün davetiyle milli tren projemizi, teknolojik gelişmeleri ve tesisteki yatırımları inceleme fırsatı bulduk. Amacımız, Sakarya'nın yerli üretimde bir marka olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Altuğ, özellikle savunma sanayinin gelişen yüzü olan Sakarya'nın, demir yolu endüstrisinde de barındırdığı imkanlarla ciddi bir potansiyele ve tecrübeye sahip olduğunu vurgulayarak, kurulacak yeni oluşumla ülkenin demiryolu endüstrisindeki başarılarının artmasını temenni etti.