SATSO Başkanı Altuğ: "Ekonomide dengelerin bu dönemde çok iyi gözetilmesi gerek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel SATSO Başkanı Altuğ: 'Ekonomide dengelerin bu dönemde çok iyi gözetilmesi gerek' - Son Dakika

SATSO Başkanı Altuğ: "Ekonomide dengelerin bu dönemde çok iyi gözetilmesi gerek"

7 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomide dengelerin gözetilmesi gerektiğini bildirdi.

SATSO Başkanı Altuğ:

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomide dengelerin gözetilmesi gerektiğini bildirdi.

Altuğ, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı oda olarak tedbirlerini aldıklarını, oda üyelerini ve personeli korumaya yönelik bir dizi uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

SATSO'da gerçekleştirilecek tüm toplantı, eğitim, seminer ve organizasyonların ertelendiğini aktaran Altuğ, kurumun düzenli olarak dezenfekte edildiğini, bina giriş çıkışlarında da ateş ölçerlerle ölçümler yapıldığını belirtti.

Ticaretin de hayatın da devam edebilmesi için maksimum hijyen kurallarına uyduklarını ifade eden Altuğ, insan sağlığı açısından riskli bir süreçten geçildiğini, üretimin ve hayatın devam edebilmesi için de maksimum tedbir ve minimum riskle çalışılması gerektiğini aktardı.

Tedarik zincirinin bir kere kırıldığında yerine konulmasının güç olduğuna dikkati çeken Altuğ, dünyada şu anki süreçte üretim mekanizmalarını koruyabilen ülkelerin ayakta kalacağını kaydetti.

Altuğ, SATSO olarak işlerinin başında olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her yönü ile değerlendirildiğinde gerek yerel ekonominin, ticaret erbabımızın, gerek sanayi kesiminin gerekli önlemler çerçevesinde kısıtlı istihdam ve dönüşümlü süreçlerle çalışmaları gerektiğini de unutmayalım. Bunu hem bir iş adamı olarak hem de iş dünyasını temsil eden bir kurumun temsilcisi olarak söylüyorum ki, süreçten en az hasarla çıkabilmemiz için önce insan sağlığını korumamız bununla birlikte de üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Ekonomide dengelerin bu dönemde çok iyi gözetilmesi gerek."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:32 Kaynak: AA

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