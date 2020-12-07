SATSO Başkanı Altuğ kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

SATSO Başkanı Altuğ kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

07.12.2020 14:57
SATSO Başkanı Altuğ kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, salgının etkilerinin hayatın her alanında kendisini gösterdiğine işaret ederek bu süreçte Sakarya iş dünyasının üretmeye devam ettiğini bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, salgının etkilerinin hayatın her alanında kendisini gösterdiğine işaret ederek bu süreçte Sakarya iş dünyasının üretmeye devam ettiğini bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre Sakarya'nın kasım ayında 453 milyon 151 bin dolarlık ihracatla 7. sıradaki yerini koruduğunu aktardı.

Sakarya'nın salgın dolayısıyla küresel pazarlardaki daralmaya rağmen ihracatta 4 milyar dolarlık bir hacmi yakaladığını belirten Altuğ, "Son günlerde tekrar zirve noktasına ulaşan salgın, etkilerini sağlıkta da ekonomide de ciddi şekilde göstermeye devam ediyor. Bu süreçte Sakarya iş dünyası üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haziranda başlayan normalleşme sürecinin ardından üretimde ve dış ticaret hacminde yakalanan hızlı yükseliş trendinin kendilerini motive ettiğine değinen Altuğ, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ekim ayına oranla yaklaşık yüzde 9'luk bir düşüş olsa da salgının etkilerinin her geçen gün daha da kendini gösterdiği bir süreçte bu tablo iş dünyamızın motivasyonunu bozmadığını gösteriyor."

"Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz"

Kasım ayı ihracatında kentin en büyük ihracat kalemi olan otomotivin başı çekmeye devam ettiğinin altını çizen Altuğ, Sakarya'nın ihracat kalemlerinden demir ve demir dışı metal, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler, elektrik-elektronik ürünlerinin de ihracatın ilk 5 kalemini oluşturduğunu bildirdi.

İkinci salgın dalgasının derinden hissedildiği bu süreçte Sakaryalı ihracatçının geçen yılın kasım ayıyla aynı seviyede ihracat gerçekleştirdiği bilgisini veren Altuğ, "Salgına karşı geliştirilen aşı çalışmaları, alınacak tedbirlerle üretiminin devamlılığının sağlanması ve ayrıca yeni açıklanan Ekonomi Programı ile yükseliş trendine gireceğimizi öngörüyorum. Gelecekten ümidimizi kesmeden ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, İhracat, Sakarya, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SATSO Başkanı Altuğ kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Soylu'dan, 15 yaşındaki çocuğa yapılan istismarı çarpıttığını iddia ettiği HDP'ye sert tepki: Yalan ağzınıza yuva yapmış Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen 40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi         
14:46
Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu         
14:36
TBMM'nin bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli için alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti TBMM'nin bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli için alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti         
14:25
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı         
13:30
Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor         
13:05
Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor         
11:53
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor         
11:40
Kocaelispor yöneticisi, test sonucu negatif olmasına rağmen Gürcistan'da 8 gündür karantinada tutuluyor Kocaelispor yöneticisi, test sonucu negatif olmasına rağmen Gürcistan'da 8 gündür karantinada tutuluyor         
11:32
Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı         
11:10
Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu         
11:09
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 15:34:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SATSO Başkanı Altuğ kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei