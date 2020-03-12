SATSO Başkanı Altuğ koronavirüs fırsatçılarına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SATSO Başkanı Altuğ koronavirüs fırsatçılarına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

SATSO Başkanı Altuğ koronavirüs fırsatçılarına karşı vatandaşları uyardı

6 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle medikal ve gıda ürünlerinde yaşanan karaborsa ile fiyat artışına yönelik vatandaşları uyardı.

SATSO Başkanı Altuğ koronavirüs fırsatçılarına karşı vatandaşları uyardı, System.String[]

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle medikal ve gıda ürünlerinde yaşanan karaborsa ile fiyat artışına yönelik vatandaşları uyardı.

Altuğ, yazılı açıklamasında, küresel salgın ve halk sağlığı sorunuyla karşı karşıya olduklarını, Çin'de başlayan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınının Türkiye gündemini oldukça etkilediğini belirtti.

Türkiye'de ilk vakaya rastlanılmasıyla halkın endişesi ve tedbir alma ihtiyacının bir o kadar arttığına dikkati çeken Altuğ, şunları kaydetti:

"Fakat bu süreçte daha fazla üreterek pazar ihtiyacını karşılama amacında olması gereken bazı üretici firmalar ne yazık ki bu sıkıntıyı kendilerine bir fırsat bilerek hayati önem taşıyan ürünleri piyasaya sürmek yerine karaborsa oluşturmaya çalışmaktadırlar. Özellikle rağbet gören maske, dezenfektan, kolonya ve eldiven gibi hijyen ürünlerinde ve bakliyat, süt, un, şeker gibi birçok gıda ürünlerinde kısa sürede bu kadar fiyat artışının olması insani ve ticari ahlaka uygun değildir. Bu konuda üreticilerimize ve esnaflarımıza ciddi sorumluluklar düşmektedir. Ticaret erbabımıza, insanların ihtiyaçlarını gidermeleri konusunda hassasiyetli davranmalarını öneriyoruz. Ticaret etiğine uygun davranacaklarına inanıyoruz."

Altuğ, tüketicilere de yetkili olmayan satıcılardan kalitesi düşük, riskli ürünler satın almamalarını tavsiye ederek, "Tüketicilerin, Ticaret Bakanlığımızın yaptığı uyarıları dikkate alarak ürünleri yüksek fiyatlardan tüketicilere sunan firmaları 'Haksız Fiyat Artışı Bildirim' uygulamasını kullanarak şikayet etmeleri konusu, fiyat artışı sorununun çözümlenmesine karşı önem taşımaktadır. Ayrıca, odamıza gelecek şikayetleri de disiplin kurulumuz değerlendirerek gerekli işlemleri yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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