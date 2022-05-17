SATSO Başkanı Altuğ, meslek lisesi öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

SATSO Başkanı Altuğ, meslek lisesi öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı

17.05.2022 12:52
SATSO Başkanı Altuğ, meslek lisesi öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" kapsamında söyleşi gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" kapsamında söyleşi gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Benim Mesleki Hikayem Senin Geleceğin" konulu programa katılan Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, meslek lisesi öğrencileriyle iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı, tavsiyelerde bulundu.

Ülkenin geleceği için meslek liselerinin önemine değinen Altuğ, çeşitli fırsatları ve piyasadaki eksiklikleri görerek 4 arkadaşıyla sanayiciliğe atıldıklarını anlattı.

Altuğ, 2009'da SATSO sürecinin başladığını belirterek, "Temel amacımız tarım ve sanayide üretimin artması. Üretim artınca bir şehirde her şey yoluna girer. Bunun örneği birçok gelişmiş dünya ülkelerinde ve şehirlerinde görülüyor. Gelişim için yegane yol üretmekten geçer. Bunun için melek liselerinden mezun olan çocuklar temeli oluşturur. Ülkemizin ekonomik geleceği için üretim, üretim için de meslek liselerimiz olmazsa olmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Nitelikli gençlik için sürekli okullarla iletişim halinde olduklarını ve ihtiyaçları için destek verdiklerin vurgulayan Altuğ, "En önemli yatırım kendinize yapacağınız yatırımdır. Geleceğiniz için gittiğiniz yolda kendinize kesinlikle bir hedef belirlemeli ve bu hedefe ulaşınca da yeni hedeflerle yükselmelisiniz." ifadesini kullandı.

Altuğ, konuşmasının ardından lise öğrencilerinin sorularını cevapladı, fikir alışverişinde bulundu.

Programa, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, ilçedeki meslek lisesi müdürleri ve öğretmenleri de katıldı.

YORUMLAR
500
Suluova'da 'Fidanlarımız Değerlerimiz ve Peygamber Sevgimiz' Projesi Suluova'da 'Fidanlarımız Değerlerimiz ve Peygamber Sevgimiz' Projesi Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Sakarya'da liseliler, sahil şeridinden yaklaşık 1 ton çöp topladı Sakarya'da liseliler, sahil şeridinden yaklaşık 1 ton çöp topladı
Kaynak: AA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, milli eğitim bakanlığı, Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SATSO Başkanı Altuğ, meslek lisesi öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:13:00. #1.11#
SON DAKİKA: SATSO Başkanı Altuğ, meslek lisesi öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement