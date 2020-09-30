SATSO Başkanı Altuğ, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

SATSO Başkanı Altuğ, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması

Sakaya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda yüksek büyümenin hedeflenmesinin, özel sektöre moral verdiğini bildirdi.

SATSO Başkanı Altuğ, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Sakaya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda yüksek büyümenin hedeflenmesinin, özel sektöre moral verdiğini bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2023 yıllarını kapsayacak Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgın nedeniyle ekonomik olarak da yapılan tüm planların, öngörü ve tahminlerin etkisizleştiği bir sürece girildiğine işaret eden Aktuğ, "Neredeyse Avrupa başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde daralmanın boyutu ciddi rakamlara ulaşmış durumda. 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre İngiltere yüzde 21,7 Fransa yüzde 19, İtalya yüzde 17,3 Almanya yüzde 11,6 küçüldü. Ülkemizde ise haziran ayı itibarıyla salgın önlemleriyle beraber yeni normal yaşama dönüşle ekonomimiz ve ihracatımız da yükselişe geçti." ifadelerini kullandı.

"Tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Altuğ, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da belirttiği gibi programda özel sektörün öne çıkarıldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olmasıyla yüzde 5 ve üzerinde büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze moral vermiştir. Reel sektörü, KOBİ'leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da ayrıca memnuniyetle karşılıyoruz. Aylardır üretimde sahip olduğumuz yükselen grafiğin gidişatını yine bizlerin gayretleri belirleyecek. İşsizlik, büyüme ve enflasyon beklentilerindeki değişkenlerin üretimi benimsemiş iş dünyamızın çabalarıyla iyiye gideceğini umuyoruz."

Tüm dünyada konuşulan "yeni" kavramına hızlıca adapte olarak insanların değişken ihtiyaçlarına hızla cevap verecek yeni üretim ve iş yöntemleri geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Altuğ, "Girişimciliğe çok daha fırsat verip yüksek katma değerli ürünlerin üretimini hızlandırmalıyız. Güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine hep birlikte destek vermeliyiz. İş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Yeni Ekonomi Programı, Yönetim Kurulu, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SATSO Başkanı Altuğ, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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