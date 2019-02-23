SATSO Çevre ve Şehircilik Komisyonu İZAYDAŞ'ta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Çevre ve Şehircilik Komisyonu'nu ağırladı. İZAYDAŞ'ın atık yönetimi faaliyetleri ve yenilenebilir enerji üretimi konusundaki gelişiminin konuşulduğu ziyaret programında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Şirket faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filminin ardından gerçekleştirilen teknik gezide, tesisin çalışma sistemi detaylı bir biçimde ele alındı.

UZMAN KATILIMCILAR EŞLİK ETTİ

İZAYDAŞ Genel Müdürü ve Kocaeli Sanayi Odası Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Saraç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete SATSO Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı Mehmet Tuncer Acan, Komisyon Başkan Yardımcısı Gamze Ergene, Komisyon Üyeleri Çetin Kâhya, Fatih Boztepe, Ekrem Seçgin ve Seda Tünay katıldı.

SARAÇ: ÇALIŞMALARIMIZI BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYORUZ.

Aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası Çevre Komisyonu Başkanlığını yürüten Muhammet Saraç bu ziyaretin, kurumlar arası tecrübelerin karşılıklı paylaşılması ve odalar arası işbirliği konusunda güzel bir adım olduğunu belirterek Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Çevre ve Şehircilik Komisyonu'nu ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Saraç "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İZAYDAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'nun öncülüğünde atık yönetiminde lider bir kuruluş olmak bu faaliyetlerimizin yanında enerji üretiminde de çalışmalarımızı başarıyla sürdürmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.