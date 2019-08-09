Son Dakika Haberleri: SATSO'da afet bilinci standı açıldı
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SATSO'da afet bilinci standı açıldı

59 dakika önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) tarafından afetlere karşı bilinçlendirme amacıyla stant açıldı.

SATSO'da afet bilinci standı açıldı, System.String[]
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) tarafından afetlere karşı bilinçlendirme amacıyla stant açıldı.
SATSO aylık olağan meclis toplantısı öncesi Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Talip Kuriş'le bir araya gelen dernek görevlileri, yaşanan doğa felaketlerine dikkati çekmek amacıyla stantlarını kurdu.
Açılan stant hakkında memnuniyetini dile getiren Altuğ, afet konusunda bilinç oluşturmanın önemine değinerek, bölgede yaşanan doğal afetler dolayısıyla duyarlılığın arttığını söyledi.
Afet Gönüllüleri Derneğinin geçen yıl kentte faaliyete başladığını anımsatan Altuğ, "AFAD ve AFGD gibi kurumlar vasıtasıyla deprem anında nasıl davranmamıza yönelik bilinçlendirme eğitimleri yayılmalı, artırılmalı. Bu afetlerde hayatlarını kaybeden kişileri anarken, ailelerine de sabırlar diliyoruz. Umuyoruz ki Afet Gönüllüleri Derneği ve daha nice bu yolda hizmet etmeyi bir görev belirlemiş insanlar sayesinde afet bilinci, ilk yardım konusunda halkımız daha çok bilinçlenecek ve bu gibi olaylarda can kaybımız daha da az olacaktır. Bizler, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak afet bilinci ve ilk yardım konularında gerekli üzerimize düşen her şeyi yapmaya ve destek olmaya daima hazırız." şeklinde konuştu.
Dernek gönüllülerince meclis üyelerine yapılan bilgilendirmelerin ardından iş birliği protokolü imzalandı.
Meclis Başkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:08 Kaynak: AA
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