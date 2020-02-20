SATSO'da Girişimcilik Zirvesi düzenlendi - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışma yürüten TOBB Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu öncülüğünde Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ali Coşkun Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, çok çalışıp, düşünüp üretmek zorunda olduklarını belirtti.

TOBB Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mertcan Korkmaz da gençlerin girişimci ruhlarını ortaya çıkarmak için çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Zirveye konuk olan iş adamı Sadettin Saran ise üniversiteli gençlerin yaşlarındayken gelecekle ilgili kaygılarının olduğunu, pes etmeden yoluna devam ettiğini belirterek, hayallerinin yüzde 90'ını gerçekleştirdiğini anlattı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Saran, şunları kaydetti:

"Kimsenin hayallerinizin önüne geçmesine, kısıtlamasına izin vermeyin. Üniversite yıllarında yaşadığım şartlar nedeniyle zaman yönetimini ve hedef belirlemeyi öğrendim. Gençlere tavsiyem, konfor alanınızdan çıkın. Vizyon demek, başkasının düşünemediğini düşünmek demektir. Benim başkalarından çok farkım yoktu, yalnızca fikrim vardı. Hayata geçirmem için motivasyonum vardı ve de geçirdim. Hata yapmaktan hiç korkmadım. Ders çıkarmayı bilirseniz, hatalarınız da lehinize dönebilir.

İş hayatında aidiyet duygusuna çok önem veriyorum. Aidiyet duygusu barındırmayan insanlarla yollarımı iş ortamında ayırıyorum. Etrafımda mutlaka kendimden daha akıllı insanlar bulundurmaya çalışıyorum çünkü esas başarının iyi bir ekip kurmaktan geçtiğini biliyorum. Negatif ve pozitif enerji bulaşıcıdır, bu sebeple negatif enerji bulaştıracak insanları işimden uzak tutuyorum. Başarıya asansörle çıkılmaz, tırmanmayı öğrenin. Bir işe başlarken, sabırlı olmayı öğrenmeniz lazım. En güçlü olan değil, uyum sağlayabilen ayakta kalıyor."

Etkinlik sonunda Saran'a plaket takdim edildi.