SATSO'da "Mağazada, Satışta, Hizmette, İş Hayatında Etkili İletişim" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel SATSO'da 'Mağazada, Satışta, Hizmette, İş Hayatında Etkili İletişim' semineri - Son Dakika

SATSO'da "Mağazada, Satışta, Hizmette, İş Hayatında Etkili İletişim" semineri

6 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ali Coşkun Konferans Salonu'nda "Mağazada, Satışta, Hizmette, İş Hayatında Etkili İletişim" semineri gerçekleştirildi.

SATSO'da

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ali Coşkun Konferans Salonu'nda "Mağazada, Satışta, Hizmette, İş Hayatında Etkili İletişim" semineri gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatrosu Sanatçısı, Davranış Bilimleri ve İletişim Uzmanı Adnan Erbaş'ın sunumunda, bir çalışanın hem kendi hem de temsil ettiği kurum açısından imajının nasıl olması gerektiği, günümüz müşteri profilinin belirgin özellikleri, satış ve hizmet sırasında dikkat edilmesi gerekenler gibi birçok konuda katılımcıları bilgilendirdi.

Bu çağda çalışanı öncelikle iletişim becerisinin ön plana çıkardığını ifade eden Erbaş, "Yaptığınız iş ve bulunduğunuz sektörde görünüşünüz, davranışınız ve iletişiminiz kurumunuzun imajını belirler. Sizden istenilen kurumsal imaja giremeyecekseniz o kurumlarda çalışmamanız gerekiyor. Sektörde kendimizi idare edebilmek için kas becerilerine, mekansal farkındalığa, organizasyonel yapıya, sağlıklı yaşam şekillerine, zaman yönetimine ve davranış kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. 'Merhaba, iyi günler, lütfen, rica ederim, teşekkür ederim ve günaydın' gibi kelimeleri hayatımıza yerleştirmeliyiz. Bir personel çalıştığı kurumun değerini bilmeli ve bu değere göre davranışlarını belirlemelidir. Özellikle iş hayatınızda başkalarına hizmet verdiğinizi unutmamalısınız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, sunumunun devamında beden dilinin ve davranışların müşteri üzerindeki etkisini de anlattı.

Ali Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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