SATSO'da şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SATSO'da şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

SATSO'da şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

7 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

SATSO'da şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, meclis salonunda düzenlenen toplantıya onur konuğu olarak katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin ticari hayatında önemli yeri olan SATSO'nun, ülkenin en eski ticaret odalarından biri olduğunu belirtti.

Kente fayda sağlamak için iş birliği içerisinde projelere devam ettiklerini bildiren Yüce, "Sanayi her şeyin başıdır ancak tarımsız sanayi, sanayisiz tarım olmaz. Tarım varsa hayat var, tarımdan vazgeçemeyiz ancak sanayi ve ticaret bileşik kaplar gibidir. Bu sektörleri paralel olarak ilerletmeliyiz. En gelişmiş ülkelerin sanayileri kadar tarımları da çok gelişmiş düzeydedir. Kalkınmamız bireysel değil, toplumsal ve halkımıza fayda sağlayacak konularda olmalıdır. Bu konuda da SATSO çok başarılı çalışmalara imza atarak, şehrimizin iki yönlü büyümesine ciddi katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yüce, vergi iadeleri sıkıntısının çözümüne yönelik gerekli mercilerle görüşme yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eksik hukuksal sorunları düzeltmek için gayret gösteriyoruz. Vergi iadeleri konusunda son aşamaya geldik. Bir talebimiz oldu. İki milyar ya da üç milyar doların üzerindeki firmalar, KDV iadelerini verdikleri illerden almaları önerisiydi. Bunun üzerinde bir çalışma var ve bu sorunu aştığımız zaman Sakarya'daki faaliyetler çok daha farklı boyut kazanacaktır. Bu sorunun çözümünde çözümün tek taraflı değil, müşterek çıkarlar doğrultusunda istişareyle yapılmasının taraftarıyız. Değerli firmamız ve Sakarya için en makul çözüm ne ise o çözümün peşindeyiz."

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç de Sakaryaspor'un faaliyetleri ve mali durumu ile ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Yüce'ye, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Talip Kuriş tarafından plaket takdim edildi.

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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