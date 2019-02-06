Satso'da Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Toplantısı

Sakarya
Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektöründe eleman yetersizliğinin ele alındığı toplantı düzenlendi.
SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, meslek liselerinin sektörle iş birliği, kaliteli ana eleman yetiştirilmesi ve meslek liselerindeki uygulama eğitimlerinin arttırılmasına yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve sektör temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektöründe eleman yetersizliği ve bu konuda çözüm önerileri görüşüldü.
Meslek liselerindeki tesisat teknolojisi bölümünde her yıl 66 öğrencinin mezun olduğu, yeni mezunların hemen iş bulma olanağına sahip olduğu, buna rağmen bunun yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayacak oranda olmadığı belirtildi.
SATSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Isıtma, Soğutma ve Mekanik Tesisatçıların oluşturduğu 7. Meslek Komitesi de Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme toplantısına katıldı.
SATSO 7. Meslek Komitesi'nden Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş, tesisat bölümünde eğitim alarak mezun olan meslek lisesi öğrencilerinin işsiz kalmadığını belirterek, bölümün tercih edilmesinin bu anlamda sektör açısından önemine değindi.
Komite Başkanı Emre Şahin
ise tesisat bölümünün mezun sayılarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, sektörde nitelikli ve daha fazla kalifiye eleman ihtiyacı olduğunu ve bu konuda sektör olarak destek olacaklarını ifade etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
da mesleki ve teknik eğitime yönelik toplumsal algının olumlu yönde değiştirilmesi için ailelerle ve sektörle daha yakın iş birliğinde çalışmalar yapılacağını aktardı.