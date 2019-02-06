Son Dakika Haberleri: Satso'da Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Toplantısı

Satso'da Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Toplantısı

25 dakika önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektöründe eleman yetersizliğinin ele alındığı toplantı düzenlendi.

Satso'da Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Toplantısı, System.String[]
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektöründe eleman yetersizliğinin ele alındığı toplantı düzenlendi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, meslek liselerinin sektörle iş birliği, kaliteli ana eleman yetiştirilmesi ve meslek liselerindeki uygulama eğitimlerinin arttırılmasına yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sektör temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektöründe eleman yetersizliği ve bu konuda çözüm önerileri görüşüldü.

Meslek liselerindeki tesisat teknolojisi bölümünde her yıl 66 öğrencinin mezun olduğu, yeni mezunların hemen iş bulma olanağına sahip olduğu, buna rağmen bunun yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayacak oranda olmadığı belirtildi.

SATSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Isıtma, Soğutma ve Mekanik Tesisatçıların oluşturduğu 7. Meslek Komitesi de Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme toplantısına katıldı.

SATSO 7. Meslek Komitesi'nden Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş, tesisat bölümünde eğitim alarak mezun olan meslek lisesi öğrencilerinin işsiz kalmadığını belirterek, bölümün tercih edilmesinin bu anlamda sektör açısından önemine değindi.

Komite Başkanı Emre Şahin ise tesisat bölümünün mezun sayılarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, sektörde nitelikli ve daha fazla kalifiye eleman ihtiyacı olduğunu ve bu konuda sektör olarak destek olacaklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da mesleki ve teknik eğitime yönelik toplumsal algının olumlu yönde değiştirilmesi için ailelerle ve sektörle daha yakın iş birliğinde çalışmalar yapılacağını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:36 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çılgın Sedat Serebral Palsi Hastası Oğlunun Tedavisi İçin Yaşadığı Zorlukları Anlattı: Her Şeyimi Sattım Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak

Çalıştığı İnşaattan 'Az Kaldı Bitecek' Notuyla Paylaşım Yapan İşçiyi, İş Makinesi Canından Etti Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 12:01:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Satso'da Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]