SATSO'da "TSE Belgelendirme ve Laboratuvar Hizmetleri Bilgilendirme Semineri" - Son Dakika
Son Dakika Güncel SATSO'da 'TSE Belgelendirme ve Laboratuvar Hizmetleri Bilgilendirme Semineri' - Son Dakika

SATSO'da "TSE Belgelendirme ve Laboratuvar Hizmetleri Bilgilendirme Semineri"

7 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde "TSE Belgelendirme ve Laboratuvar Hizmetleri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

SATSO'da

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde "TSE Belgelendirme ve Laboratuvar Hizmetleri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, konferans salonunda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan TSE yöneticilerinden Cem Ercil, kurumun genel işleyişi, vizyon, misyon ve alt yapısı hakkında bilgi verdi.

TSE'nin kurulduğu günden bu yana üretim ve tüketimde standartları hazırlamak, laboratuvar kurmak, ülkenin rekabet gücünü artırmak gibi hedeflerle çalıştığını, sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapı ve iş yöntemlerini geliştirdiğini aktaran Ercil, şunları kaydetti:

"TSE, standartların hazırlanmasında kural koyabilir hale gelen ve en yüksek oy hakkına sahip kurumlardan bir tanesidir. Üretim, tüketim, sağlık, ulaşım, tarım gibi birçok kapsamda her sektörün ihtiyacına yönelik belgelendirme sistemlerimizle olması gereken standartları sağlıyoruz. Ürünlere, üretim tesislerine standartlarımızın işaretini bırakıyoruz ve her zaman kontrolünü sağlıyoruz. Kurduğumuz laboratuvarlarla deney, kalibrasyon, eğitim ve yeterlilik testleri yürütüyor, faaliyet alanlarımızı ve standartlarımızı her geçen gün genişletiyoruz."

Türk Standartları Enstitüsü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizi
Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı! Aynı gün vefat ettiler Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu

Son Dakika Haberleri
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
19:06 İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI - Son Dakika
19:05 Tahran'daki Türk öğretmenler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:03 Kamyonla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü - BURSA - Son Dakika
19:02 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Denizli'de - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:08:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SATSO'da "TSE Belgelendirme ve Laboratuvar Hizmetleri Bilgilendirme Semineri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]