Satso'dan AK Parti İl Başkanı Tever'e Ziyaret
1 saat önce
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'i ziyaret etti.
Sakarya
Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'i ziyaret etti.
Meclis Başkanı Talip Kuriş ve yönetim kurulu üyeleri ile Tever'e yeni görevinde başarılar dileyen Altuğ, "SATSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeliği yapmış, iş dünyasını yakından tanıyan aramızdan bir ismin temsiliyetinden memnuniyet duyuyoruz. Hep birlikte ilimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tever de kenti daha iyi yerlere getirmek için hep birlikte gayret edeceklerini kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:02 Kaynak: AA
Serdar Ortaç'la Eşi Chloe Loughnan'ın, Para Yüzünden Arası Açıldı
Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı
Son Dakika! Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak