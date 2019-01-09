Son Dakika Haberleri: Satso'dan AK Parti İl Başkanı Tever'e Ziyaret

Satso'dan AK Parti İl Başkanı Tever'e Ziyaret

1 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'i ziyaret etti.

Satso'dan AK Parti İl Başkanı Tever'e Ziyaret, System.String[]
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'i ziyaret etti.

Meclis Başkanı Talip Kuriş ve yönetim kurulu üyeleri ile Tever'e yeni görevinde başarılar dileyen Altuğ, "SATSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeliği yapmış, iş dünyasını yakından tanıyan aramızdan bir ismin temsiliyetinden memnuniyet duyuyoruz. Hep birlikte ilimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tever de kenti daha iyi yerlere getirmek için hep birlikte gayret edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:02 Kaynak: AA

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