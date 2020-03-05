SATSO'dan "Bilişim ve Yazılım Meslek Lisesi" talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SATSO'dan 'Bilişim ve Yazılım Meslek Lisesi' talebi - Son Dakika

SATSO'dan "Bilişim ve Yazılım Meslek Lisesi" talebi

6 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve meclis başkan vekili Necmettin Kırık, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu'nu ziyaret etti.

SATSO'dan

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve meclis başkan vekili Necmettin Kırık, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu'nu ziyaret etti.


SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Sakarya'nın bir bilişim üssü olabilmesi adına kentte "Bilişim ve Yazılım Meslek Lisesi" ve mevcut meslek liselerinde motorlu araçlar teknolojisi alanında "İş Makinesi" dalının kurulması talebi dile getirildi.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Altuğ, nitelikli eleman eğitiminde merkez olmaya aday bir il olduklarını belirterek, "Üyelerimizin en büyük sorunlarından biri olan nitelikli istihdam problemini aşmaya yardımcı olacak ve şehrimize eğitim alanında katma değer yaratacak taleplerimizi genel müdürümüze ilettik. Şehrimiz birçok sektörün yoğun şekilde faaliyet gösterdiği bir üretim üssüdür. Sektörlerimizin nitelikli personel ihtiyaçlarını da eğitime yapacağımız yatırımlarla sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

SATSO 31. Meslek Komitesi'nin üzerinde çalıştığı "Bilişim ve Yazılım Meslek Lisesi" kurulması talebini de ilettiklerini vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Bilişim sektörü, çağın olmazsa olmaz alanlarından biri. Bu konuda mesleki eğitim alarak uzmanlaşan bir nesli yetiştirmek önem arz ediyor. Dolayısıyla ilimizde meslek liseleri bünyesinde mevcut olan bilişim bölümlerinin, kurulması planlanan bilişim ve yazılım meslek lisesi bünyesinde tek çatı altında birleştirilmesinin eğitim verimliliği açısından önemli olduğu konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, mevcut meslek liselerimizde bulunan motorlu araçlar teknolojisi alanında 'İş Makinesi' dalının açılmasının da sektörel nitelikli eleman ihtiyacına ciddi anlamda cevap vereceği konusundaki talebimizi de ilettik. Genç ve nitelikli istihdamı ve üreten şehir kimliğiyle Sakarya, bir cazibe merkezi olacaktır."

milli eğitim bakanlığı, Meslek Lisesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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