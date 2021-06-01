SATSO'dan esnafa kademeli normalleşmenin ilk gününde "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve yönetimi, kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde esnafa ziyarette bulundu.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, normalleşme sürecinde belirli aralıklarla esnaf ziyaretlerini gerçekleştireceklerini belirten Altuğ, üyelerinin her daim yanında olduklarını bildirdi.

Altuğ, ekonomi ve iç piyasanın önemli çarkı hizmet sektörünün çok zor zamanlardan geçtiğine değinerek, "Umarım ki bu normalleşme adımları daha da ilerler ve eski günlerin rutinine tekrar kavuşuruz. Özellikle cumartesi günleri kısıtlamanın kaldırılmış olması, hizmet sektörü ve perakende sektörünün canlanması adına çok olumlu bir gelişme oldu." ifadesini kullandı.

SATSO 5. Meslek Komitesi'nden meclis üyesi Savaş Yılmazer'in işletmesine yapılan ziyarette Altuğ'a, Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Ür, Semih Çokay, Yılmaz Dünya, Erhan Fidan ve Hayrettin Kovacıoğlu eşlik etti.