SATSO'dan filyasyon ekiplerine destek - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) filyasyon ekiplerine "Yeter ki Enerjiniz Bitmesin" sloganıyla 100 taşınabilir şarj hediye etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Çatalbaş, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'yü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yasin Çatalbaş'ı ziyaret ederek sabah 08.30'dan saat 23.30'a kadar filyasyon çalışması yapan sağlık personeline 100 taşınabilir şarj hediye etti.

Çatalbaş, yaptığı açıklamada, SATSO olarak yoğun çalışan ve sürekli cep telefonuyla kayıt işlemleri yapan ekiplerin işini kolaylaştırmak için böyle bir destekte bulunmak istediklerini dile getirdi.

Öğütlü de daha öncede filyasyon ekiplerine 2 kez kumanya hediye eden SATSO'ya teşekkür etti.