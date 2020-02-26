SATSO'dan kan ve kök hücre bağışı kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel SATSO'dan kan ve kök hücre bağışı kampanyası - Son Dakika

SATSO'dan kan ve kök hücre bağışı kampanyası

6 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Türk Kızılay iş birliğinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

SATSO'dan kan ve kök hücre bağışı kampanyası, System.String[]

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Türk Kızılay iş birliğinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Karasu ilçesinde yaşayan bir lösemi hastasından hareketle "Tolgaya Umut Ol" sloganıyla kurumun hizmet binasında gerçekleştirilen kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu.

Altuğ, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ilik nakli bekleyen hastalara destek olmak için bu kampanyayı başlattıklarını belirtti.

Akşam saatlerine kadar meclis üyeleri ve çalışanların bağışta bulunacağını aktaran Altuğ, özellikle ilik nakli bekleyenler için umut olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türk ve Rus heyetleri İdlib için görüşüyor
Dha dış -italya milano'da korona paniği "türk organizatör eşim ile çocuğumu türkiye'ye gönderdim" Canlı yayında "Elimde belgeleri var" deyip duyurdu: Koronavirüs korkutmaya yönelik bir virüs Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:26:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SATSO'dan kan ve kök hücre bağışı kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]