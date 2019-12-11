SATSO'dan "Kimya Teknolojileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel SATSO'dan 'Kimya Teknolojileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' açıklaması - Son Dakika

SATSO'dan "Kimya Teknolojileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" açıklaması

7 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Kocaali ilçesinde Kimya Teknolojileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmuş gibi bir algı oluşturulmasının doğru olmadığını bildirdi.

SATSO'dan

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Kocaali ilçesinde Kimya Teknolojileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmuş gibi bir algı oluşturulmasının doğru olmadığını bildirdi.

Altuğ, yazılı açıklamasında, organize sanayi bölgelerinin düzenli sanayileşme ve kentleşmenin temelini oluşturduğunu, Sakarya'da yapılan OSB'lerin hem istihdam hem de ekonomiye katkı anlamında önem yer teşkil ettiğini belirtti.

Son günlerde gündemde yer alan Kimya Teknolojileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması konusunda bilgi yanlışlığı yaşandığına dikkati çeken Altuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlimizde herhangi bir OSB kurulması söz konusu olduğunda Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, siyasi erkler, SATSO, ilgili ilçe belediyesi, Sanayi İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü gibi kurumların ortak bir konsensüs oluşturması ve fikir birliği sağlanması gerekmektedir. Bu kurumlardan herhangi birinin onay vermemesi durumunda OSB kurulması söz konusu olamaz. Zira Kimya Teknolojileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi konusu da gündeme geldiğinde, Sayın Valimizle yaptığımız görüşmede kendisi çevre koşulları itibariyle uygun olmayacağını belirtti. Bunun üzerine söylenecek söz yoktur. Gündemde OSB kurulmuş gibi bir algı oluşturulmasını doğru bulmuyoruz."

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:04 Kaynak: AA
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