SATSO'dan okul alışverişlerinin yerel işletmelerden yapılması çağrısı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, okul alışverişlerinin yerel işletmelerden yapılması çağrısında bulundu.

SATSO'dan yapılan açıklamada, kitap, kırtasiye, basım, reklam, medya ve yayın kuruluşları sektörünü SATSO bünyesinde temsil eden 12. Meslek Komitesi'nin online toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Altuğ, yeni eğitim-öğretim sezonunun salgın gölgesinde başladığını kaydetti.

Piyasada beklenen hareketliliğin henüz yaşanmadığına işaret eden Altuğ, "Kırtasiyeci üyelerimiz başta olmak üzere okul araç gereçlerini satan yerel işletmelerimizin yaşanan süreçte yaşadığı mağduriyeti biliyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz 'şifremiz54' farkındalığı ile velilerimizin okul ihtiyaçlarına yönelik alışverişlerini de bu doğrultuda yapacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kentteki ticaret erbabının tüketicinin taleplerini karşılayacak durumda olduğunu aktaran Altuğ, vatandaşların ilin ekonomisine, istihdamına ve ticaretine önemli katkı sağlamak adına duyarlı olmaları gerektiğini savundu.

SATSO 12. Meslek Komitesi Başkanı Zafer Bekdemir de en başta güvenli eğitim ve öğretimi önemsediklerini dile getirerek, kentteki yerel firmaların her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bekdemir ayrıca, çocukların sağlığı açısından "CE" işareti olan ürünlerin tercih edilmesi konusunda velileri uyardı.